Bundesregierung gibt grünes Licht für Brexit-Handelspakt

Nachrichtenarchiv - 28.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat das Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien angenommen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer sagte, die Mitglieder des Kabinetts seien sich bei ihrer Zustimmung einig gewesen. Auch die EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten nahmen den Vorschlag vorläufig an. Das teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Auf den Vertrag hatten sich beide Seiten an Heiligabend nach langen Verhandlungen verständigt. Das Abkommen regelt unter anderem die Zusammenarbeit bei der Fischerei, der Energieversorgung und der Verbrechensbekämpfung. Die Zustimmung aller Regierungen der EU-Staaten ist Voraussetzung dafür, dass das Abkommen zum 1. Januar in Kraft treten kann. Trotz des Abkommens werden die wirtschaftlichen Beziehungen beider Seiten künftig weniger eng sein als bisher. Unter anderem werden an den Grenzen Warenkontrollen nötig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 13:00 Uhr