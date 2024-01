Bundesregierung gibt Eurofighter für Saudi-Arabien frei

Jerusalem: Die Bundesregierung rückt von ihrem Nein zur Lieferung von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien ab. Das hat Außenministerin Baerbock am Rande ihrer Gespräche in Israel angedeutet. Zur Begründung verwies sie auf die aus ihrer Sicht konstruktive Rolle Saudi-Arabiens in der aktuellen Nahost-Krise und die Annäherung des Landes an Israel. In ihrer eigenen Partei stößt Baerbocks Ankündigung auf Kritik. Großbritannien will schon seit längerem Eurofighter-Jets an Saudi-Arabien liefern, braucht dafür aber die Zustimmung der Bundesregierung, weil der Eurofighter gemeinsam produziert wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 07:00 Uhr