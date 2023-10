Bundesregierung gibt 200 Millionen Euro für Ukraine-Wiederaufbau

Kiew: Deutschland stellt weitere 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert Entwicklungsstaatssekretär Flasbarth, der die Hilfe bei einem Besuch in der Ukraine zusagte. Das Geld soll in Bildung, die Gesundheits- und Trinkwasserversorgung sowie den städtischen Wiederaufbau fließen. Flasbarth sagte demnach, es komme darauf an, zentrale Wirtschaftszweige zu erhalten, weil die Menschen eine Perspektive und Jobs brauchten. Mit dem Betrag hat das Entwicklungsministerium nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn insgesamt rund eine Milliarde Euro für die zivile Unterstützung zur Verfügung gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 13:00 Uhr