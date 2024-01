Bundesregierung genehmigt Waffen für Saudi-Arabien

Berlin: Die Bundesregierung hat zum ersten Mal seit Jahren wieder die Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien gestattet. Regierungssprecher Hebestreit bestätigte einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel", wonach es sich um 150 Luft-Luft-Lenkflugkörper vom Typ "Iris-T" handelt. Waffenlieferungen an Saudi-Arabien waren in den letzten Jahren ausgesetzt. 2018 hatte das die damalige große Koalition unter Kanzlerin Merkel beschlossen, unter anderem wegen der Beteiligung des Königreichs am Jemen-Krieg und des Mordes an dem Journalisten Khashoggi. Zuletzt hatte Außenministerin Baerbock erklärt, dass die Bundesregierung einverstanden ist mit der Lieferung von Eurofighter-Kampfjets an Saudi-Arabien. Beobachter vermuten, dass dies daran liegt, dass sich das Königreich konstruktiv an den Verhandlungen im Nahost-Konflikt beteiligt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 17:00 Uhr