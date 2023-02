Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung genehmigt Lieferung von Leopard 1-Panzern aus Industriebeständen

Berlin: Die Bundesregierung hat die Lieferung älterer Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 an die Ukraine genehmigt. Es dürfte sich um ausgemusterte Panzer handeln, die noch bei Rüstungsunternehmen stehen. Konkrete Angaben zur Herkunft der Fahrzeuge machte Regierungssprecher Hebestreit nicht. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" will Rheinmetall zusammen mit einem Partnerunternehmen Dutzende Panzer dieses Typs für den Export in die Ukraine aufbereiten. Der Leopard 1 wurde von den 1960ern bis in die 80er Jahre gebaut. Es handelt sich also nicht um die Export-Genehmigung, die Polen in Berlin beantragt hatte. Dabei geht es um den neueren Typ Leopard 2. Unterdessen hat Norwegen angekündigt, 54 Leopard-Panzer der modernsten Version beim Hersteller Krauss-Maffei Wegmann zu bestellen. Norwegen gibt dem deutschen Waffensystem damit den Vorzug vor einem Modell aus Südkorea.

