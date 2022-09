Bundesregierung genehmigt Kauf von Haubitzen durch die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ukraine darf 18 Haubitzen vom Typ RCH-155 vom deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann kaufen. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, dass eine eine Genehmigung zur Ausfuhr erteilt wurde. Damit bestätigte er Medienberichte über einen Auftrag im Wert von 216 Millionen Euro. Der ukrainische Botschafter Melnyk sprach in der Zeitung "Welt am Sonntag" von einem großen Beitrag, der die Schlagkraft der ukrainischen Armee massiv stärken werde. Dem Bericht zufolge müssen die Haubitzen allerdings erst produziert werden und können damit frühestens in zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 19:00 Uhr