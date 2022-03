Bundesregierung geht von potenziellem Bauland für zwei Millionen Wohnungen aus

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland gibt es der Bundesregierung zufolge genug baureife Flächen, um die wohnungspolitischen Ziele zu erreichen. Die zuständige Ministerin Geywitz legte eine Studie vor, wonach es in den Städten und Gemeinden fast 100.000 Hektar an Flächen gibt, die bebaut werden können. Die SPD-Politikerin erklärte, darauf ließen sich durchaus rund zwei Millionen Wohnungen errichten. Die Bundesregierung hat als Ziel vorgegeben, dass jedes Jahr rund 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Das lasse sich erreichen, ohne dabei zu viel zusätzliche Fläche zu verbrauchen, sagte Geywitz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 14:00 Uhr