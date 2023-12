Bundesregierung geht von getöteter deutscher Familie in Gaza aus

Berlin: Im Gaza-Krieg sind nach Angaben der Bundesregierung wohl auch deutsche Staatsbürger getötet worden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man müsse zum jetzigen Zeitpunkt leider davon ausgehen, dass unter den Opfern der Kämpfe auch eine deutsche Familie ist. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor unter Berufung auf Angehörige berichtet, dass eine sechsköpfige deutsche Familie am 25. Oktober bei einem israelischen Bombenangriff in ihrem Wohnhaus in Gaza getötet worden sei. Währenddessen wird die Not der palästinensischen Zivilbevölkerung im heftig umkämpften Gazastreifen immer schlimmer. Die Versorgung der Menschen steht nach Angaben von Hilfsorganisationen vor dem Kollaps. Die Verzweiflung sei groß, weil es nicht nur an Essen mangle, sondern auch an Zufluchtsräumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 17:00 Uhr