Bundesregierung gedenkt in Berlin Opfern terroristischer Gewalt

Berlin: Bei einer Gedenkveranstaltung erinnert die Bundesregierung am Mittag an die Opfer terroristischer Gewalt. An der Veranstaltung im Berliner Humboldt-Forum nehmen auch Bundesinnenministerin Faeser und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger teil. Faeser nannte den Gedenktag vorab eine Mahnung, mit aller Entschlossenheit gegen terroristische Bedrohungen durch Islamisten, Rechtsextremisten und Linksextremisten vorzugehen. Der Gedenktag wurde in Deutschland 2022 eingeführt und knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an. Er wurde im Jahr nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 08:00 Uhr