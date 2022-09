Bundesregierung fordert Verbot für Spitzenposten in russischen Staatskonzernen

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: EU-Bürger sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig keine Spitzenämter mehr in russischen Staatskonzernen besetzen dürfen. Das geht aus einem Positionspapier der Ampel-Koalition hervor, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. In dem Schreiben, das auch an andere EU-Regierungen geschickt wurde, sind demnach die Wünsche der Bundesregierung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland aufgelistet. Begründet wird die Forderung damit, dass es sich dabei um - so wörtlich - "strategische Korruption" handele. Unterstützern des Kremls gutbezahlte Posten in den Führungsgremien von Staatsfirmen anzubieten, sei seit langem ein wichtiges Element Moskaus, um in EU-Staaten politisch Einfluss zu nehmen, so der Bund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 17:00 Uhr