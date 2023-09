Bundesregierung fordert Ende der Kriegshandlungen in Berg-Karabach

New York: Die Bundesregierung hat von Aserbaidschan ein sofortiges Ende der Militäraktion in Berg-Karabach verlangt. Bundeskanzler Scholz sagte am Rande der UN-Generaldebatte in New York, Armenien und Aserbaidschan seien jetzt in einer sehr kritischen Situation; und deshalb sei es ganz klar, dass diese Kriegshandlungen sofort beendet werden müssten. Es gehe darum, wieder zurückzukehren zum Pfad der Diplomatie. Bundesaußenministerin Baerbock forderte Aserbaidschan auf, den Beschuss sofort einzustellen. Die Berichte aus Berg-Karabach seien dramatisch. Entscheidend sei der Schutz der Zivilbevölkerung dort. Aserbaidschan hatte am Morgen einen großangelegten Militäreinsatz gestartet, um die Konfliktregion zurückzuerobern. Sie liegt offiziell auf aserbaidschanischem Gebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 20:00 Uhr