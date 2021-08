Bundesregierung fordert Deutsche zum Verlassen Afghanistans auf

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan mittlerweile elf Provinzhauptstädte von der Regierungsarmee erobert. Am Abend fiel mit Herat im Westen die drittgrößte Stadt des Landes an die Extremisten. Am Vormittag hatten die Taliban die nur 150 Kilometer von Kabul entfernte Stadt Ghasni eingenommen. Die Bundesregierung geht offenbar davon aus, dass die Taliban auch Kabul erreichen werden. Das Auswärtige Amt forderte alle deutschen Staatsbürger daher auf, Afghanistan so schnell wie möglich zu verlassen. Laut dem Staatsminister im Auswärtigem Amt, Annen, muss sich Deutschland auf mehr Flüchtlinge aus Afghanistan einstellen. Neben den Niederlanden und Deutschland hat inzwischen auch Frankreich seine Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt. Außenminister Maas drohte mit einem Stopp finanzieller Hilfen für das Land, sollten die Taliban vollständig die Macht übernehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 20:15 Uhr