Bundesregierung fördert Forschung zu Corona-Spätfolgen

Das Wetter: Viel Sonnenschein bei maximal 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne bei 18 bis 23 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar bei Tiefstwerten um 10 Grad. Morgen in Nord- und Ostbayern zeitweise bewölkt, südlich der Donau viel Sonne. Am Wochenende in ganz Bayern überwiegend sonnig bei 16 bis 25 Grad. In den Nächten kühlt es ab auf 13 bis 7 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.09.2021 11:45 Uhr