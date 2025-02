Bundesregierung fliegt gefährdete Afghanen nach Deutschland aus

Berlin: Deutschland nimmt wieder gefährdete Afghanen auf. Das berichtet WELT TV unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach ist am Morgen eine Chartermaschine mit 155 Afghanen an Bord in Berlin gelandet. Die Passagiere hatten eine Aufnahmezusage der Bundesregierung erhalten. Sie hat seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im Sommer 2021 36.000 Afghanen aufgenommen, die als besonders gefährdet galten. Kurz vor der Bundestagswahl hatte Berlin das Ausfliegen von Afghanen ausgesetzt - offiziell wegen logistischer Probleme.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 25.02.2025 14:00 Uhr