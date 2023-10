Bundesregierung federt auch weiterhin Strompreise ab

Berlin: Die Bundesregierung will den Strompreis weiter staatlich subventionieren. Einen entsprechenden Pressebericht haben Sprecher des Wirtschafts- und des Finanzministeriums bestätigt. Wie es hieß, gibt es in der Koalition eine entsprechende politische Einigung, an deren gesetzlicher Umsetzung noch gearbeitet werde. Aus dem Finanzministerium hieß es, die Subventionierung der Netzentgelte müsse rechtlich auf sichere Füße gestellt werden. Nach derzeitigem Stand sind die Ausgaben des sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds bis Mitte nächsten Jahres befristet. Angepeilt ist, die Subventionen bis Ende 2024 fortzusetzen. Der Fonds war 2020 im Zuge von Pandemie und Energiekrise aufgelegt worden.

