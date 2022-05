Bundesregierung erwartet keine Gas-Engpässe nach Transit-Stopp in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hält die Gasversorgung auch für den Fall eines eingeschränkten Transits durch die Ukraine für gesichert. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Morgen mitgeteilt hat, sind derzeit keine Engpässe zu befürchten. Die Bundesnetzagentur soll demnach aber in ihrem täglichen Lagebericht eine Einschätzung abgeben. Deutschland verbraucht im Sommer zwar weniger Gas. Allerdings müssen die Speicher für den kommenden Winter aufgefüllt werden. - Die Ukraine hatte gestern mitgeteilt, im Osten des Landes sei der Transport von russischem Gas in die EU gestoppt worden. Nach Angaben des örtlichen Netzbetreibers könnte damit ein Drittel der über die Ukraine transportierbaren Menge entfallen. Aufgrund der russischen Besetzung sei es unmöglich, den betroffenen Verbindungspunkt im Gebiet Luhansk zu kontrollieren. Der russische Staatskonzern Gazprom wies die Darstellung zurück. Ukrainisches Personal könne ungehindert arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 10:00 Uhr