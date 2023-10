Bundesregierung erwartet deutlichen Rückgang der Inflation

Berlin: Die Bundesregierung erwartet Medienberichten zufolge, dass sich die Preise für Verbraucher 2024 deutlich entspannen werden. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, geht die Ampel-Koalition in ihrer neuen Konjunkturprognose von einer Inflation von 2,6 Prozent aus. Damit nähert sich die Quote wieder dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent an. Laut der Prognose, die Bundeswirtschaftsminister Habeck nächste Woche vorstellt, erwartet die Regierung außerdem einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 Prozent. Im Frühjahr war sie noch von einem Wachstum ausgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 18:00 Uhr