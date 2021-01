Bundesregierung erwartet bis Anfang Februar 2,68 Millionen Impfdosen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung erwartet bis Anfang Februar noch 2,68 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, ist die nächste Lieferung an die einzelnen Bundesländer für den 8. Januar geplant. Insgesamt sind bis einschließlich 1. Februar vier Liefertermine vorgesehen. Damit können laut dem Ministerium die Vorgaben erfüllt werden, wonach zunächst rund 670.000 Impfdosen pro Woche geliefert werden sollten. Wie es weiter hieß, könnte im Verlauf des Monats der Impfstoff des Herstellers Moderna noch dazukommen. Seit dem Start der Impfkampagne gibt es immer wieder Kritik, weil zu Beginn nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Laut dem Robert-Koch-Institut sind bislang mehr als 165.000 Menschen in Deutschland geimpft worden. Die meisten Impfungen gab es laut RKI in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 19:00 Uhr