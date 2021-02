Bundesregierung erwägt nach Nawalny-Verurteilung neue Sanktionen

Bundeswehr stockt Corona-Hilfstruppe auf

Berlin: Im Kampf gegen Corona baut die Bundeswehr ihre Unterstützung für die Gesundheitsbehörden aus. Wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mitteilte, wird das Kontingent um weitere 5.000 Soldatinnen und Soldaten auf dann 25.000 erhöht. Die Bundeswehr soll zum Beispiel bei Tests in Alten- und Pflegeheimen mithelfen. So ist sie bereits im Landkreis Tirschenreuth im Einsatz, um das Rote Kreuz zu unterstützen. Dort ist die Wochen-Inzidenzzahl mit fast 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern derzeit bundesweit am höchsten. Die Bundeswehr hat außerdem ihren Einsatz in Portugal gestartet, das Land hat vor allem wegen der britischen Mutante derzeit mit hohen Fallzahlen zu kämpfen. Am Abend beraten die Spitzen von Union und SPD über den weiteren Coronakurs, unter anderem soll es um Hilfen für Menschen mit wenig Geld gehen. Die SPD fordert einen monatlichen Zuschlag für Hartz IV-Empfänger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 15:00 Uhr