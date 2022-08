Bundesregierung erwägt längere Laufzeit von Atommeilern

Mühlheim an der Ruhr: Vor dem Hintergrund eines drohenden Gas-Engpasses erwägt die Bundesregierung eine etwas längere Laufzeit von Atommeilern. Bei einem Besuch bei Energy Siemens in Mühlheim an der Ruhr sagte Scholz, die Kraftwerke seien zwar nur für einen kleinen Teil der Stromproduktion relevant, dennoch könne es Sinn machen, sie länger am Netz zu lassen. Vor einer Entscheidung sollen laut Scholz aber zunächst die Stresstests zur derzeitigen Energieversorgung abgewartet werden. - Der Kanzler hatte bei Energy Siemens die in Kanada gewartete Gas-Turbine für die Ostseepipeline Nord Stream 1 angesehen. Sie ist inzwischen in Mühlheim an der Ruhr zwischengelagert, weil laut dem russischen Energieriesen Gazprom für den Weitertransport nach Russland Dokumente fehlen. Scholz wies dies als Vorwand zurück und sagte, die Turbine könne jederzeit geliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 12:00 Uhr