Bundesregierung erlaubt Ukraine Einsatz deutscher Waffen bei Angriffen auf Russland

Berlin: Die Bundesregierung reagiert auf die jüngsten Angriffe in der Ukraine mit einem Kurswechsel: Wie Regierungssprecher Hebestreit mitteilte, darf Kiew deutsche Waffen nun auch gegen Ziele in Russland einsetzen. Er verwies darauf, dass Russland in der Ukraine in den letzten Wochen vor allem die Region Charkiw ins Visier genommen hatte. Der Regierungssprecher berief sich auf das Völkerrecht, dies gebe dem angegriffenen Land das Recht, sich zu wehren. Welche Waffen gegen Russland zum Einsatz kommen sollen, sagte er nicht. Militärexperten vermuten, dass es sich um Panzerhaubitzen und Raketenwerfer handelt. Kurz zuvor hatte die US-Regierung der Ukraine eine ähnliche Genehmigung erteilt. Laut einem Sprecher dürfen die Waffen nur zur Verteidigung der Stadt Charkiw eingesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 18:00 Uhr