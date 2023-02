Bundesregierung erlaubt Export älterere Kampfpanzer in die Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen WHO kritisiert ungleiche Heilungschancen bei Brustkrebs

Genf: Jedes Jahr wird bei mehr als 2,3 Millionen Frauen Brustkrebs entdeckt. Darauf hat die Weltgesundheitsorganisation WHO aus Anlass des morgigen Weltkrebstags hingewiesen. Damit ist Brustkrebs die am häufigsten auftretende Krebserkrankung. In reichen Ländern hätten die Erkrankten mit moderner Behandlung eine Überlebenschance von mehr als 90 Prozent. In ärmeren Ländern liegt die Wahrscheinlichkeit, nach der Erkrankung zu genesen, unter 50 Prozent. Außerdem müssen die betroffenen Frauen oft ihr ganzes Vermögen für die Behandlung ausgeben, kritisiert die WHO. Zudem seien Frauen mit Brustkrebs in vielen Ländern stigmatisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 16:00 Uhr