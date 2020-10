Bundesregierung erklärt neue Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung weitere Länder zu Risikogebieten erklärt. Betroffen sind nun ganz Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien. Außerdem sind darauf auch alle fünf niederländischen Provinzen zu finden, die an Deutschland grenzen. Als Risikogebiete gelten jetzt zudem Teile von Kroatien, Slowenien, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Litauen. Aufgehoben wurde die Einstufung für die französische Mittelmeer-Insel Korsika. Frankreich insgesamt verzeichnete mit fast 19.000 gestern allerdings die bislang höchste Zahl an Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. In Italien verhängte die Regierung wegen steigender Infektionszahlen gestern Abend eine landesweite Maskenpflicht im Freien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 06:00 Uhr