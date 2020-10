Bundesregierung erklärt ganz Belgien und Island zu Risikogebieten

Spahn kündigt Corona-Heimtests an

Berlin: In der Corona-Pandemie könnten in Deutschland künftig auch Tests für Zuhause zum Einsatz kommen. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn nach Gesprächen mit seinen Kollegen aus den Ländern in Aussicht gestellt - allerdings ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Auch Schnelltests sollen künftig häufiger verwendet werden. Für Reisende nach Bayern sind seit Mitternacht allerdings einige Testmöglichkeiten entfallen: Die drei Teststationen an Autobahnen sowie die an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg und am Zentralen Busbahnhof in München haben den Betrieb eingestellt. Die Testzentren an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen laufen noch mindestens zwei Wochen weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 06:00 Uhr