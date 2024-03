Bundesregierung erinnert an Opfer terroristischer Gewalt

Berlin: In der Hauptstadt ist am Nachmittag der Opfer terroristischer Gewalt erinnert worden. Bundesinnenministerin Faeser erklärte wörtlich: "Nicht die Täter, sondern die Opfer müssen in unserer Erinnerung bleiben." So zeige die Verhaftung der früheren RAF-Terroristin Klette nach mehr als 30 Jahren Fahndung, dass der Rechtsstaat einen langen Atem habe. Auch nach so langer Zeit sei man es den Opfern schuldig, nichts unversucht zu lassen, so Faeser. Die Bundesregierung hatte den Nationalen Gedenktag vor zwei Jahren eingeführt. Er knüpft an das Gedenken am selben Tag auf europäischer Ebene an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 20:00 Uhr