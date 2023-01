Bundesregierung entscheidet in Kürze über Kampfpanzer für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will im Lauf der nächsten Stunden über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine entscheiden. Das kündigte der neue Verteidigungsminister Pistorius in einem ARD-Brennpunkt an. Dabei geht es zunächst um die Export-Genehmigung für andere Länder wie Polen. Danach steht laut Pistorius die Entscheidung über eigene Lieferungen von Kampfpanzern an. Möglicherweise wird nach den Worten des Verteidigungsministers schon beim heutigen Treffen in Ramstein verkündet, wie es weiter gehen soll. Verteidigungsminister und Militärs aus etwa 50 Ländern kommen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz zusammen, um über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine zu beraten. Präsident Selenskyj setzt große Hoffnungen auf das Treffen. Er appellierte noch einmal eindringlich an die Bundesregierung, sein Land bei der Verteidigung gegen Russland mit Leopard-Panzern zu unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 06:00 Uhr