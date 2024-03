Bundesregierung bringt Rentenpaket 2 auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung will mit einem kapitalmarktgedeckten Fonds die Rente in Deutschland auch künftig sichern. Das entsprechende Gesetz haben Bundesarbeitsminister Heil und Bundesfinanzminister Lindner am späten Vormittag in Berlin vorgestellt. Es sieht vor, dass in den kommenden Jahren eine Stiftung des öffentlichen Rechts in die Aktienmärkte investiert. Die Dividenden sollen dann als dritte Säule in die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung einfließen. Bisher werden die gesetzlichen Renten durch die Beiträge der aktiven Arbeitnehmer und den Bundeszuschuss gesichert. Allein dieser Zuschuss betrage momentan 100 Milliarden Euro jährlich, sagte Lindner. Dies sei ein Viertel des gesamten Etats. Dabei könne es nicht bleiben. Kritik, die Bundesregierung setze auf Spekulation, wies er zurück. Ein wesentlicher Faktor der ungleichen Vermögensverhältnisse in Deutschland liege darin, dass weite Bevölkerungsteile die Vorteile des Kapitalmarktes nicht nutzten. Die Ampel will das Gesetz zum Rentenpaket 2 bis zur Sommerpause durch den Bundestag bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 12:00 Uhr