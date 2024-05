Bundesregierung bringt neues Rentenpaket auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung hat sich auf das sogenannte Rentenpaket II geeinigt. Es sieht vor, das gegenwärtige Rentenniveau bis 2039 zu garantieren. Gleichzeitig soll es den Anstieg der Beiträge zur Rentenversicherung in Grenzen halten. Kernpunkt des Pakets ist die Schaffung eines Kapitalstocks. Dieses Geld soll in Aktien und andere Wertpapiere angelegt werden. Die Zinsen und Dividenden sollen für künftige Rentenzahlungen verwendet werden. Diese Idee hatte vor allem die FDP vertreten. Deren Chef, Finanzminister Lindner, machte aber auch klar, dass das Rentenpaket II allein nicht reicht. Er will deshalb nach der Sommerpause Vorschläge machen, wie die private Altersversorgung verbessert werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 15:00 Uhr