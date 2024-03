Bundesregierung bringt Gesetz zum Bürokratieabbau auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung hat ein neues Gesetz zum Bürokratieabbau beschlossen. Eingereicht hatte den Vorschlag Justizminister Buschmann. Das Gesetz sieht unter anderem kürzere Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege vor, außerdem soll die Hotelmeldepflicht für Inländer abgeschafft werden. Aus Sicht des Normenkontrollrats, der den Bund beim Bürokratieabbau berät, reichen die Maßnahmen aber nicht aus. Dessen langjähriges Mitglied Grieser sagte im Interview mit dem BR, das Paket sei lediglich ein Zurückstutzen einer sonst wachsenden Bürokratie. Allein im vergangenen Jahr sei der Aufwand der Wirtschaft durch neue Gesetze um 3,8 Milliarden Euro gestiegen. Buschmann verteidigte am Vormittag im Morgenmagazin von ARD und ZDF die Pläne. Es sei das größte Entlastungspaket, das es in der Bundesrepublik je gegeben habe - insgesamt mit einer Einsparung von jährlich fast einer Milliarde Euro, so der FDP-Justizminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 12:00 Uhr