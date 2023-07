Bundesregierung blickt besorgt auf Entwicklungen in Israel

Meldungsarchiv - 25.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung hat sich besorgt über die Spannungen in der israelischen Gesellschaft gezeigt. Man bedauere sehr, dass die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition über die umstrittene Justizreform gescheitert seien, hieß es am Abend aus dem Auswärtigen Amt. Das israelische Parlament hatte einen entscheidenden Teil der umstrittenen Justizreform der rechtsgerichteten Regierung gebilligt. Die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts werden damit eingeschränkt. Landesweit kam es wieder zu Protesten. In Tel Aviv marschierten Tausende am Abend stundenlang auf einer zentralen Autobahn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 01:00 Uhr