Bundesregierung bestellt russischen Botschafter ein

Moskau: Nach dem Tod des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat die Bundesregierung den russischen Botschafter einbestellt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, politisch motivierte Verfahren gegen Nawalny und andere Oppositionelle sowie die unmenschlichen Haftbedingungen zeigten, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgehe. Auch sei es erschütternd, dass Menschen festgenommen wurden, die Blumen zu seinem Gedenken niedergelegt haben. Nawalnys Witwe Julia beschuldigte Präsident Putin direkt, für den Tod ihres Mannes verantwortlich zu sein. In einer Videobotschaft an die EU-Außenminister in Brüssel forderte sie, den Kampf gegen den Kreml-Chef jetzt noch entschlossener zu führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 15:00 Uhr