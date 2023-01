Bundesregierung besorgt über Zustand Nawalnys

Kurzmeldung ein/ausklappen NATO verlegt Awacs-Aufklärungsflugzeuge in Nachbarland der Ukraine

Brüssel: Die NATO will mehrere Aufklärungsflugzeuge vom Typ Awacs von Deutschland nach Rumänien verlegen. Die Maschinen sollten die verstärkte Präsenz des Bündnisses in der Region unterstützen und russische Militäraktivitäten überwachen, hieß es von der NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften. Für den Einsatz werden auch 185 Soldatinnen und Soldaten in Rumänien stationiert, unter ihnen auch 43 Deutsche. Der Einsatz soll am kommenden Dienstag beginnen und mehrere Wochen dauern. Die Awacs werden auf einem Stützpunkt rund 200 Kilometer von der Grenze zur Ukraine stationiert. Sie sind in der Lage, andere Luftfahrzeuge in bis zu 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2023 14:45 Uhr