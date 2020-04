Bundesregierung beschließt zehn Grundregeln für Arbeitsschutz

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat bundesweit einheitliche, ergänzende Arbeitsschutzstandards zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus beschlossen. Das hat Arbeitsminister Heil gesagt. Dabei handele es sich um zehn verbindliche Grundregeln, erklärte der SPD-Politiker am Mittag in Berlin. Den Regeln zufolge sollen Schichtpläne und Arbeitsabläufe künftig so organisiert werden, dass Körperkontakt so gut wie möglich vermieden wird. Wo Kontakte unvermeidlich sind, müsse der Arbeitgeber Gesichtsmasken für die Beschäftigten zur Verfügung stellen, sagte Heil. Vor allem aber gelte der Grundsatz: niemals krank zur Arbeit. Der Minister betonte, die Regel müssten schnellstmöglich in die Praxis umgesetzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 14:45 Uhr