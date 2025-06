Bundesregierung beschließt Steuererleichterungen für den Mittelstand

Politik will schwächelnde Wirtschaft wieder ankurbeln: Das Bundeskabinett hat dazu ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Es soll vor allem den Mittelstand und große Firmen entlasten. So können Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2025 11:15 Uhr