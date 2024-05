Bundesregierung beschließt Rentenpaket mit Aktienanteil

Berlin: Nach monatelangem Ringen hat das Bundeskabinett das zweite Rentenpaket der Ampel-Koalition auf den Weg gebracht. Damit sollen die Renten auch künftig mit den Löhnen in Deutschland steigen und das Rentenniveau bei 48 Prozent festgeschrieben werden. Zudem soll ein Generationenkapital aus Bundesmitteln am Aktienmarkt angelegt werden. Geplant ist, dass aus dessen Zinserträgen der künftige Beitragsanstieg abgebremst wird. Bundesarbeitsminister Heil sagte, mit dem Rentenpaket investiere man in den Sozialstaat und in die soziale Sicherheit von morgen. Bundesfinanzminister Lindner sprach bei einem separaten Auftritt von einer "Zäsur" in der Rentenpolitik, weil man künftig die internationalen Kapitalmärkte für die Altersvorsorge hierzulande arbeiten lasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 17:00 Uhr