Bundesregierung beschließt nationale Wasserstrategie

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankfurter Ultras randalieren in Neapel

Neapel: Vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Italien haben deutsche Fans offenbar in der Innenstadt randaliert. Wie italienische Medien berichten, griffen vermummte Eintracht-Ultras Polizisten an, zerstörten die Einrichtung von Bars und Restaurants und setzten mindestens ein Polizeiauto in Brand. Wegen Sicherheitsbedenken hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel eigentlich verboten. Trotzem reisten hunderte Eintracht-Fans nach Neapel. Der Bundesligist hatte das Hinspiel zu Hause mit 0:2 verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 19:00 Uhr