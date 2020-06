Bundesregierung beschließt Mehrwertsteuersenkung

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Große Koalition hat eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Ab dem 1. Juli soll die Steuer bis Ende des Jahres statt 19 Prozent nur noch 16 Prozent betragen. Die Bundesregierung einigte sich weiterhin auch auf den sogenannten Kinderbonus. Demnach erhalten Familien 300 Euro pro Kind, die ab Juli in drei Raten ausgezahlt werden sollen. Außerdem sollen kleine und mittelständische Unternehmen einen Großteil der Fixkosten für die Monate Juni bis August erstattet bekommen, wenn sie einen deutlichen Umsatzrückgang im Frühjahr nachweisen können. Das alles ist Teil des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets, mit dem die Regierung die Wirtschaft nach der Coronavirus-Krise wieder ankurbeln will. Nun müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 10:45 Uhr