Bundesregierung bereitet neue Quarantäne-Regeln vor

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland könnten bald andere Regeln für Infizierte mit der Corona-Variante Omikron und ihre Kontaktpersonen gelten. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Die Regierung arbeite an einer neuen Vorgabe. Die dürfte dann die 14-Tage-Frist verkürzen, die sich Betroffene aktuell noch absondern müssen. Andere Staaten haben die Quarantäne-Vorgaben bereits verkürzt, um zu verhindern, dass in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie der Sicherheit oder im Gesundheitswesen zu viele Beschäftigte auf einmal fehlen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.01.2022 02:00 Uhr