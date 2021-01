Bundesregierung bereitet Einreisesperren vor

Arbeitslosenquote steigt in Bayern auf über 4 Prozent

München: Die Arbeitslosenquote in Bayern ist im Januar deutlich gestiegen auf 4,2 Prozent. Im Dezember waren es noch 3,6 Prozent. Fast 317.000 Menschen waren zuletzt als arbeitslos gemeldet. Für den Anstieg gegenüber dem Vormonat macht die Bundesagentur für Arbeit in erster Linie die Winterpause und die kalte Witterung verantwortlich. So nahm die Zahl der Arbeitslosen vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz stark zu, wo viele Menschen in der Baubranche beschäftigt sind. BA-Chef Scheele sprach von einem insgesamt robusten Arbeitsmarkt, in dem die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung inzwischen aber ihre Spuren hinterlassen. Das macht sich im Jahresvergleich bemerkbar: Bundesweit waren in diesem Januar 475.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um einen ganzen Prozentpunkt an - auf nunmehr 6,3 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 16:00 Uhr