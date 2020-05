Bundesregierung berät doch nicht über Aufhebung der Reisewarnung

Nachrichtenarchiv - 27.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung wird heute wohl doch nicht über eine Aufhebung der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung beraten. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland liegt das an Vorbehalten der CSU. Unter Berufung auf Regierungskreise heißt es, das Thema sei nun auf die nächste Kabinettssitzung am 3. Juni verschoben worden. Außenminister Maas will die seit Mitte März geltende weltweite Reisewarnung für Touristen am 15. Juni für europäische Staaten aufheben. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert jedoch, dass das Vorhaben zunächst im Koalitionsausschuss diskutiert wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.05.2020 05:00 Uhr