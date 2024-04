Bundesregierung begrüßt Einigung im EU-Parlament zu Asylrecht

Berlin: Die Bundesregierung begrüßt die Einigung im EU-Parlament auf neue verschärfte Asylregeln. Bundeskanzler Scholz sprach von einem historischen und unverzichtbaren Schritt. Mit der neuen Regelung werde irreguläre Migration begrenzt und endlich würden die Länder entlastet, die besonders stark betroffen sind, schrieb Scholz im sozialen Netzwerk X. Bundesaußenministerin Baerbock bescheinigte der EU in schwierigen Zeiten Handlungsfähigkeit. Und Bundesfinanzminister Lindner von der FDP bezeichnete die Einigung als überfällige Kehrtwende zur wirksamen Begrenzung irregulärer Migration. Im Kern geht es darum, die EU-Länder zu einheitlichen Verfahren an den Außengrenzen zu verpflichten. Wird ein Asylantrag abgelehnt, sollen die Menschen direkt an den Grenzen abgeschoben werden. Auch sollen die Bewerber, denen Asyl gewährt wurde, gerechter verteilt werden. Polen und Ungarn haben dagegen allerdings bereits Widerstand angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 07:00 Uhr