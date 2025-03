Bundesregierung begrüßt Aussicht auf Waffenruhe in der Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Vorschlag zur Waffenruhe in der Ukraine als "richtigen und wichtigen" Schritt bezeichnet. Auch in der EU herrscht vorsichtige Zuversicht, dort war die Rede von einer positiven Entwicklung. Die russische Reaktion fällt bislang verhalten aus. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, man werde die Vorschläge sorgfältig prüfen. Die Ukraine hatte nach Gesprächen mit der US-Regierung in Saudi-Arabien gestern dem Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe zugestimmt.

