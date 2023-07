Bundesregierung befürchtet Umweltkatastrophe durch Autofrachter-Brand

Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung hat sich angesichts des brennenden Auto-Frachters vor der niederländischen Insel Ameland besorgt geäußert. Umweltministerin Lemke sieht den Nationalpark Wattenmeer ernsthaft in Gefahr. Deutschland werde deshalb alles zur Verfügung stellen, was helfen kann, sagte sie. Auch Verkehrsminister Wissing betonte, das Havariekommando sei vorbereitet und werde wo immer nötig bei der Bergung des Frachtschiffs helfen. Der Brand auf der "Fremantle Highway", der am Dienstagabend ausgebrochen war, konnte noch nicht gelöscht werden. Laut Bundesumweltministerium befinden sich außer knapp 3000 Autos - 25 davon Elektrofahrzeuge - auch 1600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Diesel an Bord.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 12:15 Uhr