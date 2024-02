Bundesregierung arbeitet angeblich an Entlastung für Landwirte

Berlin: Die Bundesregierung arbeitet offenbar an einem Entlastungspaket für Landwirte. Wie das Handelsblatt aus Kreisen der Koalition und der Union erfuhr, will die Koalition damit die bisherige Blockade gegen das Wachstumschancengesetz im Bundesrat auflösen. Im Gespräch ist unter anderem, dass Landwirte ein schlechtes Einkommensjahr steuerlich ausgleichen können. Auch über eine Risikoausgleichsrücklage wird verhandelt, so dass Landwirte 25.000 Euro steuerfrei zurücklegen dürfen. Auch die Pflicht zur Stilllegung von vier Prozent der landwirtschaftlich-nutzbaren Fläche steht zur Diskussion. Über das Paket soll kommende Woche auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Scholz beraten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 19:00 Uhr