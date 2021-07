Bundesregierung aktualisiert Liste der Corona-Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat weitere Regionen als Corona-Risikogebiete eingestuft: Darunter fallen auch Zypern und die spanische Region Katalonien. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gelten zudem weitere Regionen in Spanien sowie in Norwegen als Risikogebiete. Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich vorher digital registrieren. Zudem werden ein negativer Corona-Test, ein Impfzertifikat oder ein Genesenen-Nachweis benötigt. Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2021 22:00 Uhr