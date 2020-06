Bundesregierung äußert Verständnis für Kritik an Corona-Warn-App

Benedikt der XVI. ist zurück in Rom

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat seinen fünftägigen Besuch in Regensburg beendet. Gegen 13 Uhr landete er wieder in Rom und wurde anschließend in seine Residenz in den Vatikan gefahren. Kurz vor seinem Abflug hatte er sich noch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder getroffen. In einem Brief schrieb der Ständige Rat der katholischen Deutschen Bischofskonferenz an Benedikt XVI: "Wir freuen uns, dass Sie die Strapaze einer Reise in Ihre bayerische Heimat noch einmal auf sich genommen haben, und spüren, wie wichtig Ihnen die Begegnung mit Ihrem geschätzten Bruder war." Der 93-jährige Benedikt war seit Donnerstag in Regensburg, um sich von seinem schwer kranken 96-jährigen Bruder Georg zu verabschieden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 14:00 Uhr