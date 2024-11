Bundesrechnunghof sieht Verbesserungspotential bei Umgang mit ukrainischen Geflüchteten

Berlin: Die Betreuung ukrainischer Geflüchteter durch die Jobcenter ist laut dem Bundesrechnungshof mangelhaft. Im laufenden Jahr habe in rund ein Drittel der Fälle keine Beratung während eines Integrationskurses stattgefunden, heißt es in einem Prüfbericht der Kontrollbehörde, aus der die "Bild" und der "Stern" zitieren. Das habe zur Folge gehabt, dass die Zahl der Kursabbrüche viermal höher gewesen sei, als mit Beratung, so die Rechnungsprüfer. Zudem würden viele Geflüchtete nach den Kursen keine Vermittlungsvorschläge für eine Einstellung erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 17:00 Uhr