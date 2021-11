Bundesratspräsident Ramelow sieht Regierung vor einer Herkulesaufgabe

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Bundesratspräsident Ramelow sieht die künftige Bundesregierung vor einer - so wörtlich - "Herkulesaufgabe". Bei seiner Antrittsrede in der Länderkammer sagte Ramelow, die Regierung stehe vor der Herausforderung, die ökologische und die digitale Modernisierung voranzubringen und dabei gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands sicherzustellen. Er verwies darauf, dass der bevorstehende Veränderungsprozess auch Ängste vor einem Wohlstandsverlust bei den Menschen wecke. Ramelow ist seit dem 1. November für ein Jahr Bundesratspräsident. Er ist der erste Politiker der Partei "die Linke" in diesem Amt. Ramelow forderte die Bundesratsmitglieder dazu auf, wichtige Fragen, Widersprüche und Gegensätze im Dialog zu lösen und Brücken zu bauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 12:00 Uhr