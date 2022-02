Bundesrat will höhere Strafen bei Mietwucher

Scholz will über Lockerungen der Corona-Maßnahmen sprechen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will beim nächsten Bund-Länder-Treffen nächste Woche auch über Lockerungen der Corona-Maßnahmen sprechen. In seiner Antrittsrede vor dem Bundesrat dämpfte er aber gleichzeitig Hoffnungen auf eine schnelle Rücknahme der Einschränkungen. Jede Änderung müsse auf wissenschaftlich gesicherten Prognosen und Erkenntnissen beruhen und dürfe bisherige Erfolge nicht gefährden, so Scholz. Nachdem der Höhepunkt der Omikron-Welle in Sicht sei, könne man nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen. - Am 19. März laufen die aktuellen Bestimmungen aus. FDP-Fraktionschef Dürr forderte, diese nicht darüber hinaus zu verlängern. Seine Kollegin von den Grünen, Haßelmann, warnt dagegen vor zu schnellen Lockerungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.02.2022 10:45 Uhr