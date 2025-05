Bundesrat will Gleichstellung von Zwei-Mütter-Familien stärken

Berlin: Der Bundesrat setzt sich für die rechtliche Gleichstellung von Familien mit zwei Müttern ein. In einer Entschließung der Länderkammer heißt es, die Ungleichbehandlung von Partnerschaften zweier Frauen gegenüber Frau-Mann-Partnerschaften in Bezug auf die Elternschaft soll abgeschafft werden. Bislang wird in solchen Fällen nur die leibliche Mutter in der Geburtsurkunde und das Geburtenregister eingetragen. Die andere Mutter muss ein Adoptionsverfahren durchlaufen, um als Elternteil anerkannt zu werden.

